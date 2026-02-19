Die Bodenbildung bei der Deutschen Bank setzt sich heute fort. Damit nähert sich der Kurs erneut der 100-Tage-Linie bei 31,47 Euro von unten. Eine positive Meldung, die die Arbeit des Vorstands der vergangenen Jahre bestätigt, sorgt jedoch nicht für grüne Vorzeichen an der Börse.Die Ratingagentur Moody's hat das Rating der Deutschen Bank mit A1 bestätigt. Der Ausblick für die langfristigen Einlagenratings wurde von stabil auf positiv angehoben. Die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär