ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zog am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung das Fazit, dass die Zahlen und der Ausblick mehr oder weniger im erwarteten Rahmen liegen. Im Normalfall würde dies keine große Kursreaktion nach sich ziehen, betonte er. Allerdings erinnerte er bei Krones an den guten Lauf der Papiere im Vorfeld der Resultate./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003





