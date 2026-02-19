Brüssel (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranleihen (EMD) haben die Anleger in letzter Zeit gut behandelt, so Christopher Mey, Head of Emerging Market Debt bei Candriam.Staatsanleihen in Hartwährung hätten von hohen Kuponrenditen, engeren Spreads und einigen gut getimten Erholungen profitiert, während Unternehmensanleihen einem ähnlichen Drehbuch gefolgt seien. Dabei hätten Hochzinsanleihen für einen Großteil des Aufschwungs gesorgt. 2026 sei jedoch kein Jahr, in dem man einfach den Index kaufen und auf eine weitere leichte Spread-Einengung warten sollte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de