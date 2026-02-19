Der in Aachen ansässige Entwicklungsdienstleister FEV hat Einsparpotenziale von Range-Extender-Trucks bewertet - und kommt zu dem Schluss, dass sogenannte EREV-Lkw die TCO-Rechnung gegenüber Dieseln je nach Fahrzyklus um bis zu 33 Prozent senken können. Noch gibt es solche Lkw aber quasi nicht zu kaufen. FEV gibt an, die Ergebnisse im Zuge eines internen Forschungsprogramms zur Wirtschaftlichkeit elektrifizierter Nutzfahrzeuge gewonnen zu haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
