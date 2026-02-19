Gelsenkirchen (ots) -Die evocenta GmbH und die Bechtle Managed Services GmbH haben eine Partnerschaft geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern leistungsfähige, rechtssichere und praxisnahe KI-Lösungen bereitzustellen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Datenschutz, IT-Sicherheit sowie die verantwortungsvolle Nutzung von Künstlicher Intelligenz.Bechtle verfügt als einer der führenden IT-Dienstleister in Europa über umfassendes technisches Know-how und langjährige Erfahrung. Evocenta ergänzt diese Kompetenzen mit ihren halluzinationsfreien und damit rechtssicheren KI-Lösungen, die auf Datensicherheit, DSGVO-Konformität und Transparenz ausgelegt sind und einen hohen Automatisierungsgrad ermöglichen. Die Partner wollen gemeinsam dafür sorgen, dass KI auch in Bereichen mit hohen regulatorischen Anforderungen genutzt werden kann - etwa in Behörden, kommunalen Einrichtungen und regulierten Unternehmensbereichen."Künstliche Intelligenz entfaltet ihren Nutzen nur dann nachhaltig, wenn sie sicher und nachvollziehbar implementiert ist", sagt Heinz Schneider, Geschäftsführer der Bechtle Managed Services GmbH. "Mit evocenta arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der höchste Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Governance konsequent in den Mittelpunkt stellt und unser Portfolio im Bereich Künstliche Intelligenz sehr gut erweitert. Die bereits erfolgreich realisierten gemeinsamen Projekte bilden eine starke Grundlage, auf der wir unsere Zusammenarbeit nun gezielt ausbauen."Auch evocenta sieht in der Partnerschaft einen wichtigen Schritt: "Wir freuen uns sehr darüber, Bechtle als Partner gewonnen zu haben. Bechtle verfügt über umfassendes technisches Know-how, operative Stärke, exzellente Marktkenntnisse und starke Kundenbeziehungen", ergänzt Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta GmbH. "Gemeinsam schaffen wir die Grundlage, KI verantwortungsvoll in den Alltag von Organisationen zu integrieren - national wie auch international."Die Partnerschaft umfasst unter anderem gemeinsame Kundenprojekte, abgestimmte Beratungsangebote sowie die Integration der KI-Lösungen in bestehende IT-Infrastrukturen.Über evocentaDie evocenta GmbH ist ein High-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt angewandte Künstliche Intelligenz. Sie entwickelt zukunftsweisende, rechtssichere KI-Lösungen, die in verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad ermöglichen.Pressekontakt:Laura Schuppert+49 209 730 805 30laura.schuppert@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093457/100938527