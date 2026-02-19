EQS Stimmrechtsmitteilung: Scout24 SE

Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.02.2026 / 13:11 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Scout24 SE Straße, Hausnr.: Invalidenstraße 65 PLZ: 10557 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5493007EIKM2ENQS7U66

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Bank of America Corporation

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 11.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,11 % 4,93 % 5,04 % 73500000 letzte Mitteilung 0,00 % 0,05 % 0,05 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A12DM80 0 79175 0,00 % 0,11 % US81064H1059 0 81 0,00 % 0 % Summe 79256 0,11 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückforderungsanspruch n/a n/a 173075 0,24 % Nutzungsrecht n/a n/a 2176691 2,96 % Summe 2349766 3,20 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Swaps 25/02/2026 - 20/12/2030 n/a Bar 1276195 1,74 % Summe 1276195 1,74 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BofAML Jersey Holdings Limited % % % BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % % Merrill Lynch International % % % - % % % Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BAC North America Holding Company % % % Bank of America, National Association % % % - % % % Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BofA Securities, Inc. % % % - % % % Bank of America Corporation % % % NB Holdings Corporation % % % BAC North America Holding Company % % % Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

18.02.2026





