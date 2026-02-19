Brenus Pharma, ein Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Forschung und Wegbereiter für gebrauchsfertige In-vivo-Immuntherapien, gab bekannt, dass ein Abstract für eine Posterpräsentation bei der diesjährigen Jahrestagung der American Association for Cancer Research Immuno-Oncology (AACRIO) (18. bis 21. Februar 2026) in Los Angeles ausgewählt wurde. Das Poster stellt neue präklinische Daten und erste klinische Ergebnisse zum führenden Wirkstoffkandidaten des Unternehmens, STC-1010, vor und bestätigt dessen Potenzial als vielversprechende Behandlungsoption für den MSS-assoziierten, immunologisch "kalten" Darmkrebs (CRC), für den ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht.

In einem syngenen CT26-Modell hemmt murines STC-1010 das Tumorwachstum signifikant und verlängert das Überleben um 40 %. Neue mechanistische Daten belegen eine Ausweitung der CD4?- und CD8?-T-Zellen in drainierenden Lymphknoten sowie eine signifikante humorale Immunantwort im Vergleich zur Kontrollgruppe. Dies belegt eine koordinierte Aktivierung der zellulären und humoralen Immunität in vivo.

Weitere Ergebnisse zeigen, dass dendritische Zellen STC-1010 effizient aufnehmen und dadurch aktiviert werden. Dies geht aus einer transkriptomischen Analyse hervor, die in einem Ex-vivo-Modell im Vergleich zu Kontrollen eine signifikante Hochregulierung zentraler Immun-Signalwege nachwies. Diese aktivierten dendritischen Zellen verarbeiten und präsentieren STC-1010-Antigene, wie durch den Nachweis von STC-1010-Peptiden sowohl auf intrazellulärer Ebene (verarbeitetes Antigen) als auch auf Oberflächenebene (präsentiertes Antigen) bestätigt wurde. Sie aktivieren dann autologe CD8?-T-Zellen, die eine robuste, reproduzierbare Zytotoxizität (Tumorabtötung) gegen Darmkrebszellen vermitteln, mit konsistenten Apoptoseraten in Pilot- und GMP-Produktionschargen.

Die First-in-Human-Studie der Phase-I/IIa (BreAK CRC 001, NCT06934538) wurde bei Patienten mit inoperablem, metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem kolorektalem Karzinom (CRC) initiiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von STC-1010 in Kombination mit der Standardtherapie als Erstlinientherapie zu untersuchen. Vorläufige Daten von Patienten mit MSS-positivem und KRAS-mutiertem CRC weisen auf ein günstiges Sicherheitsprofil hin. Dosislimitierende Toxizitäten wurden nicht beobachtet.Die vollständigen Sicherheitsdaten der Phase Ia und die vorläufigen Wirksamkeitsdaten für alle Dosiskohorten werden für das zweite Quartal 2026 erwartet. Link zum Abstract, Poster A061.

Dank an: Prof. François GHIRINGHELLI (MD, PhD), CGFL Cancer Center, Dijon; Prof. Antoine ITALIANO (M.D, PhD), Bergonié Institute, Bordeaux, und Gustave Roussy Institute, Villejuif; Dr. Diego TOSI (M.D., PhD), ICM, Montpellier, und Prof. Benoit YOU, HCL, Lyon, (MD, PhD) in Frankreich.

Brenus Pharma entwickelt eine einsatzbereite Plattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie weiterentwickelt. Diese innovative Präzisionstechnologie imitiert die Expression von Tumorproteinen und macht sie für das Immunsystem sichtbar. Dadurch wird eine multispezifische In-vivo-Immunantwort gegen mutierende Tumorzellen in schwer behandelbaren soliden Tumoren ermöglicht einem Bereich, in dem aktuelle Therapien bisher versagen.

