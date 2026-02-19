Positive Geschäftszahlen des Konkurrenten Air France-KLM haben der Lufthansa-Aktie am Donnerstag weiter Auftrieb gegeben. Damit steigen die Chancen für eine Rückkehr in den deutschen Leitindex. Die Deutsche Börse überprüft im März wieder die Zusammensetzung der Mitglieder der DAX-Familie an. Als DAX-Abstiegskandidat gilt dabei der Modehändler Zalando. Entscheidend für eine Aufnahme der Lufthansa in den DAX ist die Entwicklung der Free-Float-Marktkapitalisierung im Februar, also bis einschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
