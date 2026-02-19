FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ottobock haben sich am Donnerstag nach ihren heftigen Schwankungen vor zwei Tagen im Zuge der Quartalszahlen weiter stabilisiert. Am frühen Nachmittag lagen sie im SDax vorne mit plus 5,6 Prozent.

Analyst Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research senkte zwar sein Kursziel von 86 auf 81 Euro, dieses liegt damit aber immer noch um etwa 40 Prozent über dem aktuellen Kurs von gut 58 Euro.

Seit dem Börsengang des Prothesenherstellers habe dieser zwei starke Quartale verzeichnet, so Friedrichs. Er rechnet damit, dass sich die positive operative Dynamik 2026 fortsetzen wird. In der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen habe das Management betont, dass die erste Prognose für 2026 bewusst konservativ angesetzt sei. Daher sieht der Analyst klares Potenzial für positive Überraschungen und anschließende Prognoseanhebungen./ck/jha/