DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OCCID.PETROL 19/36 ZO US674599DG73 20.02.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/30 US674599ED34 20.02.2026 HZE/EOT
OCCID.PETROL 20/31 OPCK US674599EF81 20.02.2026 HZE/EOT
