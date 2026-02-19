Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity hat die ersten Megawatt-Ladesysteme von Alpitronic in sein Netzt integriert. An zwei Standorten in Frankreich sind jetzt die ersten HYC1000 mit insgesamt zwölf Ladepunkten für Kunden geöffnet werden - bald soll es einen ersten Standort in Deutschland geben. Dass Ionity die Megawatt-Ladesysteme von Alpitronic nutzen wird, hatte das Schnelllade-Joint-Venture bereits im April 2025 angekündigt - damals hieß es noch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net