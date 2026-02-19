EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Kooperation/ESG

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX) schließt wegweisende Reseller-Vereinbarung mit Resulticks - Zielumsatz von 40 Mio. US-Dollar über vier Jahre stärkt Weg zum strategischen Zusammenschluss und der nachhaltigen Wertschöpfung für Aktionäre London, Vereinigtes Königreich - 19. Februar 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von Sustainability-RegTech-Lösungen zur Unterstützung von Unternehmen und Regierungen mit fortschrittlichen Tools für ESG-, Klima- und Lieferkettendatenmanagement, gibt den Abschluss einer bedeutenden strategischen Reseller-Vereinbarung mit Resulticks Global Companies Pte Limited ("Resulticks") bekannt. Resulticks ist ein weltweit anerkannter Anbieter von KI-gestützten Echtzeit-Lösungen für Customer Engagement und Datenmanagement. Diese wirkungsvolle Partnerschaft zielt auf einen kumulierten Umsatz von 40 Mio. US-Dollar innerhalb der kommenden vier Jahre ab (die "Reseller-Vereinbarung") und eröffnet erhebliches Potenzial für wiederkehrende Erlöse. Gleichzeitig beschleunigt sie die internationale Expansion von Diginex in wachstumsstarken Märkten. Im Rahmen der Vereinbarung wird Resulticks die führenden ESG- und Nachhaltigkeitsplattformen von Diginex aktiv an seine breite Unternehmenskundschaft vertreiben, die Branchen wie Einzelhandel, Konsumgüter, Technologie und Finanzdienstleistungen umfasst. Durch die etablierte Präsenz von Resulticks in den USA, Südostasien, dem Nahen Osten und Indien ist Diginex optimal positioniert, um die steigende Nachfrage nach integrierten ESG-Compliance- und datengetriebenen Nachhaltigkeitslösungen im Zuge verschärfter regulatorischer Anforderungen und wachsender Stakeholder-Erwartungen zu adressieren. Die Reseller-Vereinbarung schafft zugleich die Grundlage für eine weitergehende strategische Wertschöpfung. Eine vertiefte technische und operative Integration - die Zusammenführung der fortschrittlichen ESG-Datenplattformen von Diginex mit der leistungsstarken KI-Engagement-Engine von Resulticks - ermöglicht integrierte Datenflüsse, Echtzeit-Analysen und einheitliche Leistungsangebote. Dadurch wird Nachhaltigkeitsintelligenz in personalisierte, skalierbare Kundenaktivierungen überführt. Die sich daraus ergebenden Synergien - darunter erweiterte KI-Funktionalitäten, eine vergrößerte Marktreichweite, robuste Cross-Selling-Kanäle sowie beschleunigte Innovation im Bereich KI-gestützter ESG-Lösungen - positionieren die Allianz als einen globalen Vorreiter an der Schnittstelle von Sustainability-RegTech und intelligentem Kundendatenmanagement. Im Zuge der vertieften strategischen Zusammenarbeit haben die Parteien zudem die bestehende Finanzierung in Höhe von 8 Mio. US-Dollar, die Diginex Resulticks auf Grundlage einer am 23. Juni 2025 geschlossenen Vereinbarung gewährt hatte, erfolgreich neu strukturiert. Die angepassten Konditionen sehen vier gleich hohe Zahlungen in Höhe von jeweils 2 Mio. US-Dollar bis Ende September 2026 vor. Dies schafft Planungssicherheit, unterstützt die fortlaufende Zusammenarbeit und stärkt die finanzielle Ausrichtung beider Partner. Miles Pelham, Chairman & Gründer von Diginex, kommentierte: "Diese wegweisende Reseller-Vereinbarung mit Resulticks markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Diginex. Das Umsatzziel von 40 Mio. US-Dollar über vier Jahre unterstreicht die starke Marktdynamik für unsere integrierten ESG-Lösungen und eröffnet substanzielle neue Erlösquellen bei gleichzeitig begrenztem zusätzlichem Kostenaufwand. In Kombination mit den hohen Synergien und der klaren Perspektive einer möglichen strategischen Transaktion stärkt diese Partnerschaft unsere Wettbewerbsposition, beschleunigt unsere globale Skalierung und schafft einen klaren langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre." Redickaa Subrammanian, Mitgründerin und CEO von Resulticks, ergänzte: "Die Zusammenarbeit mit Diginex ermöglicht es uns, differenzierte und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten, die erstklassiges Customer Engagement mit führender ESG-Compliance und -Berichterstattung verbinden. Nachhaltigkeit ist heute ein zentraler Treiber für Markenwert und Performance. Diese Vereinbarung versetzt unsere Kunden in die Lage, ESG-Daten in konkrete wirtschaftliche Vorteile zu transformieren. Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser strategischen Allianz gemeinsamen Erfolg zu realisieren." Die Reseller-Vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gemeinsame Go-to-Market-Initiativen, Marketingkampagnen, Vertriebsaktivitäten und Onboarding-Programme für Kunden wurden bereits gestartet, um das Potenzial dieser Partnerschaft zeitnah zu realisieren. M&A Update Diginex befindet sich weiterhin in aktiven und konstruktiven Gesprächen mit Resulticks zur Finalisierung der potenziellen Transaktion; die wesentlichen Transaktionskonditionen wurden zwischen den Parteien bereits abgestimmt. Die Parteien befinden sich in aktiven Gesprächen mit mehreren Anbietern über eine mittelfristige Fremdfinanzierung, um die Transaktion abzuschließen. Obwohl Diginex optimistisch hinsichtlich eines erfolgreichen Abschlusses der potenziellen Transaktion mit Resulticks ist, besteht keine Gewähr dafür, dass eine endgültige Transaktionsvereinbarung unterzeichnet oder die vorgeschlagene Transaktion tatsächlich vollzogen wird. Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen. Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ About Resulticks Resulticks ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Omnichannel-Lösungen für Kundenbindung und Datenmanagement. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, durch Echtzeit-Datenanalyse und Automatisierung personalisierte Erlebnisse zu bieten, und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen in Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten. Resulticks hat seinen Hauptsitz in Singapur und weitere Niederlassungen in Seattle, New York City, Indien und Dubai. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Resulticks: https://resulticks.com/ Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com IR Contact - Europe

Kirchhoff Consult

Phone: +49 (040) 609 186-0

Email: diginex@kirchhoff.de IR Contact - US

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global



