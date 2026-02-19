Kaum ein anderer Biotech-Titel steht derzeit so sehr im Fokus wie die Aktie von Abivax. Seit Monaten kursieren Übernahmegerüchte rund um das französische Unternehmen. Ein aktueller Auftritt auf dem ECCO-Kongress in Stockholm befeuert die Spekulationen. Die Abivax-Aktie gewinnt heute vorbörslich wieder deutlich hinzu und notiert über der Marke von 130 US$. Vorausgegangen war ein starker Auftritt des auf chronisch-entzündliche Erkrankungen spezialisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de