FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute einen neuen, kategorienexklusiven nationalen Sponsoringvertrag mit der National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Coventry die Rolle des exklusiven Gold-Sponsors der NAIFA in der Kategorie Ankauf von Lebensversicherungen und unterstützt damit die Schulung und das Engagement von Beratern im Sekundärmarkt für Lebensversicherungen.

Im Rahmen des Sponsorings wird Coventry im Laufe des Jahres 2026 mehrere wichtige nationale Initiativen und Veranstaltungen der NAIFA unterstützen, darunter das FSP Institute , die Congressional Conference , die National Leadership Conference und das Programm "Life Happens". Ziel der Zusammenarbeit ist der erweiterte Zugang der NAIFA-Mitglieder zu Bildungsressourcen und praktischen Perspektiven zur Rolle von Ankäufen von Lebensversicherungen als Teil umfassenderer Finanzplanungsstrategien.

"Berater werden gebeten, aufgrund der sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden umfassendere und fundiertere Beratungen anzubieten, insbesondere im Hinblick auf unnötige oder unterdurchschnittlich rentable Lebensversicherungen", so Reid Buerger, Chief Executive Officer von Coventry. "Die NAIFA spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Beratern, und Coventry freut sich, seine Expertise zu dieser Mission einbringen zu können. Durch dieses Sponsoring möchten wir das Verständnis der Berater für den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen und die Rolle, die der Ankauf von Lebensversicherungen in umfassenderen Planungsgesprächen spielen kann, verbessern."

Coventry unterhält eine langjährige Beziehung zur NAIFA und hat den Verband bereits zuvor durch sein Limited and Extended Care Planning Collective unterstützt. Dieses erweiterte Sponsoring spiegelt das gemeinsame Engagement wider, die Schulung von Beratern zu fördern und Ressourcen bereitzustellen, die eine fundierte, kundenorientierte Planung unterstützen. Coventry empfiehlt seinen Mitgliedern den Besuch der speziellen NAIFA-Ressourcenseite , um sich über die exklusiven Vorteile zu informieren, die ihnen nun zur Verfügung stehen.

Das NAIFA-Sponsoring ist Teil des umfassenden Ansatzes von Coventry, Berater über etablierte nationale Berufsverbände zu gewinnen und ihnen Schulungen und Marktkenntnisse über den Sekundärmarkt für Lebensversicherungen anzubieten. Durch die Zusammenarbeit mit Organisationen, die Berater aller Praxis- und Karrierestufen erreichen, möchte Coventry fundierte Planungsgespräche und eine sorgfältige Abwägung von Ankäufen von Lebensversicherungen als integralen Bestandteil einer umfassenden Finanzplanung unterstützen.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter coventry.com .

Medienkontakt: Jonny Shiver Vice President, Marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300