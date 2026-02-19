Dem Online-Broker FlatexDegiro gelingt es im Geschäftsjahr 2025 seine eigene Prognose leicht zu übertreffen: Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen meldet der Vorstand für 2025 einen Konzernumsatz von rund 560 Millionen Euro (2024: 480 Millionen Euro) und ein Konzernergebnis von rund 160 Millionen Euro (2024: 112 Millionen Euro). Beide Werte liegen damit auf oder über dem oberen Ende der bisher gegebenen Unternehmensprognose mit einem Umsatz zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
