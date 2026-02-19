© Foto: Michael Brochstein - Sipa USAGoldman-Sachs-Chef David Solomon überrascht die Märkte, indem er als einstiger Krypto-Skeptiker nun selbst Bitcoin hält.Der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs, David Solomon, hat bekannt gegeben, dass er inzwischen selbst Bitcoin besitzt. Wie Seeking Alpha berichtet, erklärte der Krypto-Skeptiker auf dem World Liberty Forum, dass er "sehr, sehr begrenzte" Mengen der Kryptowährung halte. Solomon betonte zugleich, er sei weiterhin eher ein "Beobachter" als ein "großer Bitcoin-Prognostiker" und versuche nach wie vor zu verstehen, wie sich der Vermögenswert bewege und welche strukturellen Treiber dessen Preisentwicklung bestimmten. Die Aussagen markieren eine bemerkenswerte Wendung für …Den vollständigen Artikel lesen
