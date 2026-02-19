China vor der nächsten Rally? Alibaba & Tencent im Check
© 2026 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|130,80
|131,40
|19.02.
|131,20
|131,40
|19.02.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|03:17
|HSI Opens 48 Pts Lower as BABA-W/BIDU-SW Drop; COSCO SHIP ENGY Swells 6%+
|Do
|The Pentagon Could Blacklist Alibaba. Does That Make BABA Stock a Buy Now?
|Do
|Tech-Allianz in Südostasien: Google schmiedet KI-Pakt - und setzt Alibaba unter Druck
|© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaGoogle und Sea starten eine strategische KI-Offensive. Shopee soll zum intelligenten Einkaufsassistenten werden und im Wettbewerb mit Alibaba weiter zulegen.Alphabet-Tochter...
► Artikel lesen
|Do
|China vor der nächsten Rally? Alibaba & Tencent im Check
|China vor der nächsten Rally? Alibaba & Tencent im Chec
► Artikel lesen
|Do
|Alibaba: Am Freitag gilt es - Chips, Cloud und KI im Fokus
|Auf dem chinesischen Festland bleiben die Märkte im Rahmen der Goldenen Woche noch bis einschließlich Montag geschlossen. In Hongkong hingegen nimmt man den Handel bereits am morgigen Freitag wieder...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|02:17
|Tencent Yuanbao's DAUs/MAUs Cross 50M/110M
|Do
|China vor der nächsten Rally? Alibaba & Tencent im Check
|China vor der nächsten Rally? Alibaba & Tencent im Chec
► Artikel lesen
|Mi
|Prenetics veräußert Insighta-Beteiligung für 70 Millionen US-Dollar an Tencent
|Mi
|Hang Seng Tech Update: Experten sehen Wendepunkt - Fokus auf Alibaba und Tencent
|BEIJING, China (IT-Times) - Zum chinesischen Internetsektor haben sich Analysten mit einem Research-Bericht geäußert und sehen weiteres Aufwärtspotenzial für lokale Unternehmen wie Alibaba und Tencent....
► Artikel lesen
|Mi
|Tencent's TiMi Studio Group reportedly funded Highguard dev Wildlight Entertainment
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|132,00
|-0,90 %
|TENCENT HOLDINGS LTD
|57,40
|-0,50 %