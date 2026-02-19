PayPal geht in Deutschland in die Offensive. Gleich zwei neue Kooperationen sollen die Sichtbarkeit im Alltag der Kunden erhöhen - und zusätzliche Transaktionen auf die Plattform bringen. Die Aktie hat sich vom Tief vor einer Woche immerhin um rund neun Prozent erholt. War das also schon die Trendwende?PayPal baut seine Präsenz im Live-Entertainment aus. Dafür hat der Bezahldienstleister eine Partnerschaft mit Live Nation gestartet. Als offizieller Prio-Ticket-Zahlungspartner erhalten PayPal-Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
