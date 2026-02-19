Holon hat in den USA einen weiteren Partner gefunden: CharterUP, eine Plattform für Gruppentransporte mit Bussen oder Shuttle-Fahrzeugen, möchte die autonomen Kleinbusse von Holon in sein Angebot aufnehmen. Dabei geht es weniger um einmalige Charter-Buchungen als vielmehr um dauerhafte Shuttle-Verkehre z.B. für Flughäfen oder Hochschulen. CharterUP hat es sich zur Mission gemacht, den privaten Gruppentransport in Nordamerika durch Echtzeitverfügbarkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net