Eigentlich sollte die dritte Generation des vollelektrischen Nissan Leaf ist in Deutschland noch 2025 in den Verkauf gehen, jetzt ist es Februar geworden. Dafür ist aus dem angekündigten Preis von unter 37.000 Euro nochmals ein Tausender weniger geworden. Wie Nissan Deutschland mit Sitz in Wesseling mitteilt, ist der neue Leaf hierzulande ab sofort zu Preisen ab 35.950 Euro bestellbar. Kundinnen und Kunden können aus zwei Leistungsstufen und Batteriekapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net