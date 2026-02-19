BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausfall von mehr als 50 Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Südkreuz wird wohl länger dauern. Grund für den Stillstand ist ein Defekt an einem bestimmten Anlagentyp, wie die Chefin der Personenbahnhöfe bei der Bahn, Katja Hüske, sagte. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben. Mitarbeiter der Bahn und des Herstellers seien dabei, die Ursachen zu ergründen.

Wie lange die Rolltreppen stillstehen, ist unklar. Die Bahn will sich bis Freitagabend ein Lagebild verschaffen und erst dann einen konkreten Zeitplan vorstellen. Betroffen sind 42 von 54 Anlagen am Berliner Hauptbahnhof sowie zehn am Bahnhof Südkreuz.

"Wir bedauern extrem die Unannehmlichkeiten für alle Reisenden und haben deswegen hier im Bahnhof für Unterstützung gesorgt", sagte Hüske. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden in den Bahnhöfen als Ansprechpartner bereit, um Reisenden weiterzuhelfen.

Insbesondere am Hauptbahnhof, wo Ankunft, Bahnverkehr und Einzelhandel auf vier Ebenen angelegt sind, sind die Einschränkungen für mobilitätseingeschränkte Menschen erheblich. Aufzüge gibt es zwar, doch sie gelten aufgrund der vielen Ebenen als äußerst langsam. Zudem sind wegen des zu erwartenden höheren Antrags längere Wartezeiten zu befürchten. Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./maa/DP/jha