Die Aktie der Porsche AG hat im Jahr 2025 an der Börse keine gute Figur abgegeben. 2026 setzen die Anleger auf neue Impulse durch Vorstand Michael Leiters. Die Aktie zumindest hat sich wieder gefangen.Anleger hoffen indes auf neue Impulse durch Michael Leiters, der zu Beginn des Jahres den CEO-Posten bei Porsche von Oliver Blume übernommen hat. Leiters hatte sich bei der Porsche AG hochgearbeitet. Leiters wird bei Porsche vor allem mit dem Cayenne und mit dem Macan in Verbindung gebracht. Der Blume-Nachfolger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär