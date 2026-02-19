Eschborn (ots) -CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), eines der weltweit größten unabhängigen IT- und Business-Consulting-Unternehmen, hat Stefan Becker zum Leiter des Deutschlandgeschäfts ernannt. Becker übernimmt die strategische und operative Verantwortung für die Geschäftsregion Deutschland mit rund 4.500 Beratern und Experten.Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich IT-Dienstleistungen hat Becker während seiner Karriere bei CGI komplexe Projekte in acht Ländern geleitet. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kam er durch die Fusion mit American Management Systems zu CGI. Seitdem hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Operations und Corporate Services inne. Zuletzt leitete er die CGI-Geschäfte im Süden der USA und war dort für kommerzielle und staatliche Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen sowie Landes- und Kommunalverwaltung verantwortlich. Zuvor war Becker als Business Unit Leader für CGI Federal tätig und arbeitete für Verteidigungs-, Geheimdienst- und Zivilbehörden."Unternehmen in Deutschland befinden sich in einem bedeutenden wirtschaftlichen und technologischen Wandel. Dafür brauchen sie vertrauenswürdige Partner, die strategisches und operatives Know-how vereinen, um die Transformation zu beschleunigen und messbare Ergebnisse zu erzielen", erklärt Stefan Becker, President Germany Operations, CGI. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Kunden die starke Basis von CGI auf dem deutschen Markt weiter auszubauen."Im Jahr 2023 erhielt Becker den CGI Builders Award für seine Beiträge zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens. Er besitzt einen Master of Business Administration und einen Bachelor of Science in Decision Sciences und Management Information Systems der George Mason University.Über CGIDie 1976 gegründete CGI Group gehört zu den größten unabhängigen Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit 94.000 Beratern und Experten weltweit bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen - von strategischem IT- und Business-Consulting über Systemintegration, Managed IT und Business Process Services bis hin zu Intellectual-Property-Lösungen. Das von CGI verfolgte Prinzip der Kundennähe und das flexible globale Liefernetzwerk unterstützen Kunden dabei, Erfolge schneller zu erzielen und ihre Organisationsstrukturen zu digitalisieren. Der im Geschäftsjahr 2025 ausgewiesene Umsatz von CGI beträgt 15,91 Milliarden kanadische Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert. Website: www.cgi.com/dePressekontakt:CGI Deutschland B.V. & Co. KGSabine Ernst, Media Lead DeutschlandT: +49-151-16360469, sabine.ernst@cgi.comwww.cgi.com/dePR-COMNicole Oehl, Account ManagerT: +49-89-59997-758, nicole.oehl@pr-com.dewww.pr-com.deOriginal-Content von: CGI Deutschland B.V. & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158505/6220199