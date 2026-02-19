O.C. Tanner, weltweit führender Anbieter von Lösungen für Mitarbeiteranerkennung und Unternehmenskultur, fühlt sich geehrt, im aktuellen Strategic Leader erneut als Fosway 9-Grid for Talent People Success ausgezeichnet worden zu sein. Diese führende Branchenplatzierung der Fosway Group, Europas führendem Analysten für Personalwesen und Talentmanagement, bestätigt erneut das kontinuierliche Engagement von O.C. Tanner für Innovationen im Bereich Mitarbeiterengagement und Arbeitsplatzkultur.

Die unabhängige Analyse von Fosway bewertet Anbieter anhand ihrer Leistung, ihres Potenzials, ihrer Marktpräsenz, ihrer Gesamtbetriebskosten und ihrer Entwicklung und unterstützt Personalverantwortliche dabei, fundierte Entscheidungen über Lösungen für den Arbeitsplatz zu treffen. Die Anerkennung von O.C. Tanner spiegelt sowohl die Leistungsfähigkeit seiner Culture Cloud-Plattform als auch seine Fähigkeit wider, komplexe Anforderungen auf Unternehmensebene mit aussagekräftigen Ergebnissen zu unterstützen.

"Die Auszeichnung als Strategic Leader durch Fosway ist eine eindrucksvolle Bestätigung für den Einfluss, den unser Team auf Unternehmen weltweit ausübt", erklärte Scott Sperry, Präsident und CEO von O.C. Tanner. "Das heutige Talentumfeld erfordert eine kulturorientierte Denkweise, in der authentische Anerkennung und messbares Engagement nicht optional, sondern unerlässlich sind. Die kontinuierliche Innovation und Ergebnisorientierung von O.C. Tanner unterstützen unsere Kunden dabei, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen Menschen sich entfalten und Unternehmen florieren können."

Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen zunehmend die Mitarbeitererfahrung, die Mitarbeiterbindung und die Unternehmenskultur als zentrale geschäftliche Anforderungen priorisieren. Unabhängige Analystenstudien unterstreichen weiterhin den strategischen Wert von Lösungen, die das Engagement fördern und Anerkennung zu einem integralen Bestandteil des Arbeitsalltags machen.

Die Auszeichnung als Strategic Leader im Fosway 9-Grid for Talent People Success zum zweiten Mal in Folge unterstreicht die Rolle von O.C. Tanner bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit in der die Mitarbeitererfahrung verbessert, die Unternehmenskultur gestärkt und die Mitarbeiter befähigt werden, ihre beste Arbeit zu leisten.

Weitere Informationen über die umfassende Anerkennungsplattform von O.C. Tanner, Culture Cloud, finden Sie unter octanner.com.

Über O.C. Tanner

O.C. Tanner ist der weltweit führende Anbieter von Software und Dienstleistungen, die die Arbeitsplatzkultur durch sinnvolle Erfahrungen der Mitarbeiteranerkennung verbessern. Unsere Plattform zur Anerkennung von Mitarbeitern, Culture Cloud, hilft Millionen von Menschen, bei der Arbeit erfolgreich zu sein. Unser Team aus mehr als 1.600 Programmierern, Forschern, Designern, Kundenfachleuten und Handwerkern stammt aus 58 Ländern und spricht 62 Sprachen. Gemeinsam entwickeln wir Technologien, Tools und Auszeichnungen, die unseren Kunden dabei helfen, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter octanner.com.

Über das Fosway 9-Grid

Die Fosway Group ist Europas führender Analyst für die Personalbranche. Das Fosway 9-Grid bietet eine einzigartige Bewertung der wichtigsten Lern- und Talentversorgungsoptionen, die Unternehmen in EMEA zur Verfügung stehen. Die Analyse basiert auf umfangreichen unabhängigen Untersuchungen und Erkenntnissen aus dem Corporate Research Network von Fosway, dem über 250 Unternehmen angehören, darunter BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell und Vodafone.

Weitere Informationen zu den Forschungsarbeiten und Dienstleistungen der Fosway Group finden Sie auf der Website von Fosway unter www.fosway.com.

