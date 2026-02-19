Anzeige
Dow Jones News
19.02.2026 15:21 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Februar (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Februar (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar 
     Kernverbraucherpreise ex Nahrung 
     PROGNOSE: +2,0% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des 
     Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis 
*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 49,0 
     zuvor:  48,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 49,6 
     zuvor:  49,1 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 51,1 
     zuvor:  51,2 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 52,5 
     zuvor:  52,4 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 52,3 
     zuvor:  52,1 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 49,5 
     zuvor:  49,1 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 52,0 
     zuvor:  51,6 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 50,0 
     zuvor:  49,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE: 51,5 
     zuvor:  51,3 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 53,7 
     zuvor:  54,0 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 51,7 
     zuvor:  51,8 
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +2,5% gg Vq 
     3. Quartal: +4,4% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +2,7% gg Vq 
     3. Quartal: +3,8% gg Vq 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  52,7 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Februar 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  52,4 
*** 15:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Diskussion mit Chefredakteur 
     des Birmingham Business Journal 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar 
     PROGNOSE:  57,3 
     1. Umfrage: 57,3 
     zuvor:   56,4 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember 
     PROGNOSE: +0,4% gg Vm 
     zuvor:  -0,1% gg Vm 
*** 21:30 US/St.-Louis-Fed-Präsdeint Musalem, Interview auf Fox News 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der 
     Referenzsätze für Bankkredite (LPR) 
    - CY/Abschluss des informellen Treffens der 
     EU-Handelsminister (seit 19. Februar) 
    - Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
