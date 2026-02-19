DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj *** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026 *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 zuvor: 49,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,7 zuvor: 51,8 *** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,7% gg Vq 3. Quartal: +3,8% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,4 *** 15:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Diskussion mit Chefredakteur des Birmingham Business Journal *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE: 57,3 1. Umfrage: 57,3 zuvor: 56,4 *** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 21:30 US/St.-Louis-Fed-Präsdeint Musalem, Interview auf Fox News *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Bankkredite (LPR) - CY/Abschluss des informellen Treffens der EU-Handelsminister (seit 19. Februar) - Börsenfeiertag: China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.