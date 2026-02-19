Anzeige
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: A2DPW1 | ISIN: US1468691027 | Ticker-Symbol: CV0
Tradegate
19.02.26 | 21:36
279,40 Euro
-1,22 % -3,45
Branche
Internet
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
CARVANA CO Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CARVANA CO 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
281,30283,0019.02.
281,15283,9519.02.
Markus Weingran
19.02.2026 15:27 Uhr
468 Leser
Artikel bewerten:
(3)

Lagarde vor Rücktritt: Pan American: Starke Zahlen, Carvana: Absturz, Bayer: Trump ergreift Partei

Mit einer Executive Order springt Donald Trump Bayer zur Seite und erklärt die Produktion von elementarem Phosphor und Glyphosat-basierten Herbiziden zur Priorität der nationalen Verteidigung. Die Aktie lässt das kalt!Thema des Tages: Interview mit Jochen Stanzl zur Marktlage Der DAX ist wieder über der Marke von 25.000 Punkten. Kann er sich da auch halten oder fällt er wieder zurück? Wie es weiter geht in den kommenden Wochen und ob Christine Lagarde zurücktritt, das haben wir heute Jochen Stanzl gefragt. Zudem haben wir auch einen Ausblick auf die Zahlen von Nvidia gewagt und geklärt, was sie bewirken können und worauf Anleger genau achten sollten. Aktienduell: Nordex vs. Vestas Die …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
