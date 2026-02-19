Mainz (ots) -Aggression und Ärger im Alltag nehmen zu. Werden wir zur Wutgesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich die NANO Doku "Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv" am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 20.15 Uhr in 3sat. Die NANO Doku untersucht die Ursachen der steigenden Gereiztheit und zeigt, wie wir lernen können, unsere Impulse zu kontrollieren. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Stephanie Rohde im "NANO Talk" mit ihren Gästen über das Thema "Neues Sprechen. Wie uns unsere Sprache verrät". Die "NANO Doku" ist ab Donnerstag, 19. Januar 2026, in der 3satMediathek zu sehen und dort auch als zweiteilige Doku-Reihe "Kraft der Wut" verfügbar.Wenn Wut zur gesellschaftlichen Norm wirdLaut Umfragen berichten 84 Prozent der Befragten von einer zunehmenden Verrohung und häufiger eskalierenden Konflikten - sei es im Straßenverkehr oder online. Wut kann zerstören, aber auch mobilisieren und Missstände sichtbar machen. Doch was passiert, wenn Wut zur gesellschaftlichen Norm wird? Forschungen aus Psychologie, Neurobiologie und Soziologie zeigen, warum Menschen unterschiedlich auf Ärger reagieren, welche Rolle bestimmte Hirnareale spielen und dass Kinder Impulskontrolle erst erlernen müssen. Die "NANO Doku" begleitet Polizeikräfte im Einsatz, eine Schulklasse bei dem Projekt "Faustlos" zur Impulskontrolle und testet Methoden, wie sich Wut wirksam abbauen lässt.Die Macht der SpracheSprache ist mehr als ein Kommunikationsmittel: Sie prägt unsere Wahrnehmung und beeinflusst unser Handeln - besonders in Krisenzeiten. Worte transportieren nicht nur Informationen, sie lösen auch Prozesse im Gehirn aus. Sie können Empathie fördern, aber auch Vorurteile und Aggression verstärken. Wiederholte sprachliche Reize können sogar die Struktur des Gehirns verändern. Damit ist Sprache nicht nur Ausdruck des Denkens, sondern ein wichtiger Faktor unserer kognitiven Entwicklung. Dieser "Framing-Effekt" wird gezielt genutzt - etwa in der Werbung, um Konsum zu steuern, oder in der Politik, um Stimmungen zu beeinflussen. Warum in einer Welt allgegenwärtiger Kommunikation das Wissen um die Macht der Sprache immer wichtiger wird, darüber spricht Moderatorin Stephanie Rohde im "NANO Talk" mit ihren Gästen: Lea Dohm, Psychologin und Psychotherapeutin, Nicole Gotzner, Psycho-Neurolinguistin, sowie Franca Parianen, Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-doku-immer-mehr-wut-und-nano-talk-neues-sprechen) finden Sie weitere Informationen. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht dort die "NANO Doku" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6220242