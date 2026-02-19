Mainz (ots) -
Woche 08/26
Donnerstag, 19.02.
Bitte Programmänderung beachten:
0.30 Neu Very Royal Scandal
Ein Trojanisches Pferd
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026
Free-TV-Premiere
1.30 A Very Royal Scandal
Vor laufender Kamera
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026
Free-TV-Premiere
2.30 A Very Royal Scandal
Die Stille nach dem Schuss
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026
Free-TV-Premiere
3.30 Paranormal Activity 4 (vom Vortag)
4.50 Death in Paradise
Willkommen im Paradies
(von 12.35 Uhr)
(Die Serie "Hysteria!" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen
© 2026 news aktuell