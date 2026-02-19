Mainz (ots) -Woche 08/26Donnerstag, 19.02.Bitte Programmänderung beachten:0.30 Neu Very Royal ScandalEin Trojanisches PferdEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026Free-TV-Premiere1.30 A Very Royal ScandalVor laufender KameraEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026Free-TV-Premiere2.30 A Very Royal ScandalDie Stille nach dem SchussEmily Maitlis Ruth WilsonPrinz Andrew Michael SheenSarah Ferguson Claire RushbrookStewart Maclean Éanna HardwickeAmanda Thirsk Joanna ScanlanSir Edward Young Alex JenningsSam McAlister Clare CalbraithEsme Wren Lydia LeonardPrinzessin Beatrice Honor Swinton ByrnePrinzessin Eugenie Sofia OxenhamSchnitt: Mark DavisMusik: Adrian JohnstonKamera: Felix WiedemannBuch: Jeremy Brocknach dem Roman von Emily MaitlisRegie: Julian JarroldGroßbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026Free-TV-Premiere3.30 Paranormal Activity 4 (vom Vortag)4.50 Death in ParadiseWillkommen im Paradies(von 12.35 Uhr)(Die Serie "Hysteria!" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehenPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6220241