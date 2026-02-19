Boston (www.anleihencheck.de) - Eine selektive Positionierung ist bei hochverzinslichen Anleihen im Jahr 2026 unerlässlich, so Scott Roth, CFA (Head of Global High Yield) und Chris Sawyer (Head of European High Yield) von Barings. Angesichts knapper Bewertungen, sich verändernder technischer Faktoren und eines ungleichmäßigeren makroökonomischen Umfelds wäre eine solche Positionierung trotz des vielversprechenden Starts von Hochzinsanleihen in diesem Jahr unerlässlich. Auch aktives Management und regionale Differenzierung wären jetzt wichtiger denn je. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
