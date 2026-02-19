Uber intensiviert die Vorbereitungen für den Start seiner Robotaxi-Angebote mit VW und Lucid/Nuro in den USA. Der Fahrdienstvermittler will mehr als 100 Millionen US-Dollar für den Bau von Schnellladestationen für autonome Fahrzeuge ausgeben. Der Fokus soll dabei auf San Francisco Bay Area, Los Angeles und Dallas liegen. Das Investment hat Uber nun angekündigt. Der Betrag soll die Kosten für die Standortentwicklung, die Ausrüstung, den Netzanschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net