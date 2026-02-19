Die auf die Vermietung von Kühlfahrzeugen spezialisierte Petit Forestier Group erhält von der Europäischen Investitionsbank ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro. Damit will die Gruppe im Zeitraum bis 2029 die Anschaffung von rund 4.000 Elektrofahrzeugen realisieren. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Petit Forestier Group einen Finanzierungsvertrag über 150 Millionen Euro unterzeichnet - mit dem expliziten Ziel, die Antriebswende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
