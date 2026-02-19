© Foto: adobe.stock.comDer Ölmarkt ist in Aufruhr. Derzeit schießen Spekulationen ins Kraut, dass womöglich bereits am Wochenende ein Militärschlag der USA gegen den Iran bevorstehen könnte. Steht Brent Öl vor einer Preisexplosion?Brent Öl legt deutlich zu - Trump zündelt im Iran-Konflikt US-Präsident Trump baut derzeit gegen den Iran eine gewaltige Drohkulisse auf. Selbst über mögliche militärische Aktionen, die unmittelbar bevorstehen könnten, wird spekuliert. Der Aufmarsch der US-Amerikaner in der Region steht offenkundig unmittelbar vor dem Abschluss. Bricht dann der Sturm los? Russland hat als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen bereits vorsorglich mit Konsequenzen gedroht, sollten die USA den Iran …Den vollständigen Artikel lesen
