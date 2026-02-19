Diese Aktie für die Ewigkeit gerät am Donnerstag unter Druck, doch kann sich jetzt für Anleger eine Einstiegschance ergeben? Das spricht jetzt dafür, den Dip zu kaufen. Walmart ist wegen seines soliden Geschäftsmodells, der außerordentlichen Wertsteigerung und der stabilen Cashflows zurecht im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Doch nach neuen Nachrichten geben die Papiere am Donnerstag um drei Prozent ab. Aktie für die Ewigkeit fällt nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE