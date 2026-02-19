Anzeige
Donnerstag, 19.02.2026
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
Microsoft: Warum der Kursrutsch beim KI-Giganten jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte

Microsoft: Warum der Kursrutsch beim KI-Giganten jetzt eine Kaufgelegenheit bieten könnte


Rekordinvestitionen in Milliardenhöhe haben die Microsoft-Aktie zuletzt auf Talfahrt geschickt und viele Anleger zunächst verunsichert. Doch während die Börse nervös auf die kurzfristigen Kosten schaut, zündet der Konzern mit neuen, eigenständigen KI-Agenten bereits die nächste Stufe der technologischen Revolution. Nachfolgend wird thematisiert, warum genau dieser Rücksetzer jetzt eine seltene und hochspannende Einstiegschance für weitsichtige Investoren bieten könnte.

Marktreaktion auf Investitionen: Warum der Kurs korrigierte

Die Microsoft-Aktie hat in den letzten Wochen, insbesondere seit Ende Januar und bis in den Februar 2026 hinein, eine spürbare Korrektur erfahren, was viele Anleger zunächst verunsichert hat. Der Hauptgrund für diesen Kursrückgang liegt paradoxerweise in der Stärke des Unternehmens: Microsoft investiert derzeit massiv in die Zukunft. Aus der Konzernperspektive war der Februar geprägt von der Verarbeitung der jüngsten Quartalszahlen, die zwar starke Umsätze zeigten, aber auch offenbarten, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur - also Rechenzentren und Chips - auf ein Rekordhoch von rund 37,5 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Die Börse reagierte nervös auf diese hohen Kosten, da kurzfristige Gewinne dadurch geschmälert werden. Für Anleger ist es jedoch entscheidend zu verstehen, dass das Management diese Ausgaben als notwendiges Fundament betrachtet, um die dominante Marktposition im Cloud-Computing langfristig zu sichern, ähnlich wie ein Fabrikbesitzer, der erst teure Maschinen kaufen muss, bevor er die Produktion hochfahren kann.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





