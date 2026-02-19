Mainz (ots) -
Woche 08/26
Donnerstag, 19.02.
Bitte korrigierten Programmausdruck beachten:
0.30 A Very Royal Scandal
Ein Trojanisches Pferd
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026
1.30 A Very Royal Scandal
Vor laufender Kamera
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026
2.30 A Very Royal Scandal
Die Stille nach dem Schuss
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026
(Bitte sowohl den Zusatz 'Neu' als auch 'Free-TV-Premiere' in allen drei Positionen streichen.)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6220273
Woche 08/26
Donnerstag, 19.02.
Bitte korrigierten Programmausdruck beachten:
0.30 A Very Royal Scandal
Ein Trojanisches Pferd
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026
1.30 A Very Royal Scandal
Vor laufender Kamera
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026
2.30 A Very Royal Scandal
Die Stille nach dem Schuss
Emily Maitlis Ruth Wilson
Prinz Andrew Michael Sheen
Sarah Ferguson Claire Rushbrook
Stewart Maclean Éanna Hardwicke
Amanda Thirsk Joanna Scanlan
Sir Edward Young Alex Jennings
Sam McAlister Clare Calbraith
Esme Wren Lydia Leonard
Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne
Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham
Schnitt: Mark Davis
Musik: Adrian Johnston
Kamera: Felix Wiedemann
Buch: Jeremy Brock
nach dem Roman von Emily Maitlis
Regie: Julian Jarrold
Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026
(Bitte sowohl den Zusatz 'Neu' als auch 'Free-TV-Premiere' in allen drei Positionen streichen.)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6220273
© 2026 news aktuell