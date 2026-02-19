Servicemakler.de und VERSURO haben eine Zusammenarbeit gestartet. Während Servicemakler.de Vermittlerbetriebe bei der Einführung individueller Servicevereinbarungen begleitet, unterstützt VERSURO mit digitalen Prozessen. Zentrales Element der Kooperation ist der Aufbau einer Makler-Community. Servicemakler.de und VERSURO haben ihre strategische Kooperation bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Versicherungsmaklern eine faire und transparente Vergütung ihrer laufenden Servicearbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
