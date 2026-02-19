Aktuell erleben wir an den Aktienmärkten eine der ausgeprägtesten Sektorrotationen. Das Kapital fließt massenweise aus den bisherigen "Highflyern" des Technologiesektors ab und wandert in die oft vernachlässigte "Old Economy". Ein früherer Dauerläufer erhält in diesem Umfeld ebenfalls neuen Schwung und steht nun vor weiteren Rekordständen. Linde zählt zu den weltweit führenden Industriegase-Konzernen und ist ein stiller, aber unverzichtbarer Pfeiler der globalen Industrie. Ob in der Stahl- und Chemieproduktion, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär