19. Februar 2026 - Toronto, Ontario / IRW-Press / Sterling Metals Corp. (TSXV: SAG, OTCQB: SAGGF) ("Sterling" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn seiner Bohrkampagne 2026 im Projekt Soo Copper ("Soo Copper" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Das Projektgelände liegt eine Autostunde nördlich von Sault Ste. Marie, in der Nähe von Batchawana Bay in Ontario. Das Programm soll laut Plan ein Bohrvolumen von mindestens 20.000 Metern umfassen, wobei der auf den Winter entfallende Teil des Programms den Testbohrungen im Bereich größerer Zielzonen entlang des Streichens und unterhalb der Entdeckungszone MEPS gewidmet ist (Abbildungen 1 und 2).

Der Fokus des Bohrprogramms 2026 ist in erster Linie darauf gerichtet, die Dimensionen der Entdeckungszone MEPS systematisch abzugrenzen und zusätzliche Ziele, die anhand von Kupferaufschlüssen an der Oberfläche sowie geophysikalischen Daten generiert wurden, entsprechend zu bewerten. Die Bohrungen haben zuletzt ergeben, dass zwischen Zonen mit geringen Widerstandswerten, vorteilhaften strukturellen Entwicklungszügen und Kupfererzvorkommen ein enger Zusammenhang besteht, was durch physikalische Gesteinseigenschaftstests an Bohrkernen weiter untermauert wurde. Das relative Ausmaß der Zone mit geringen Widerstandswerten, die mit der Entdeckung MEPS in Verbindung gebracht wird, und die Bereiche mit geringen Widerständen in Verbindung mit den Zielen für 2026 lassen darauf schließen, dass es sich im Vergleich zu dem im Jahr 2025 abgegrenzten Bereich um ein weitaus größeres System handeln könnte.

Mathew Wilson, CEO und ein Direktor des Unternehmens, erklärt: "In unserem Team ist man sich weitgehend einig darüber, dass wir im letzten Jahr lediglich die Spitze des Eisbergs freigelegt haben. Die Erzgehalte, die Lithologie, die geophysikalischen Daten, unser 30 km langes Kupfersystem sowie die Verbindung zum Midcontinent Rift sprechen allesamt für das erhebliche potenzielle Ausmaß des Systems, mit dem wir es hier zu tun haben. Im Jahr 2026 werden wir uns in erster Linie um die Bewertung der Ausmaße dieses Systems kümmern, die möglichst rasch erfolgen soll. Der ganzjährige Zugang und die hervorragend ausgebaute Infrastruktur vor Ort werden uns dabei gute Dienste leisten. Selten waren Ort und Zeit so perfekt aufeinander abgestimmt, um hier eine möglicherweise ganz bemerkenswerte Kupferentdeckung verbuchen zu können. Wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet."

Abbildung 1: Zone mit geringen Widerstandswerten in Oberflächennähe, in Verbindung mit einer Bornitmineralisierung, die bis dato im Bereich der Entdeckung MEPS aufgefunden wurde.

Abbildung 2: Ende 2025 durchgeführte ZTEM-Inversionen lassen auf ausgedehnte Bereiche mit geringen Widerständen schließen, die mit einer Kupfermineralisierung unterhalb der Entdeckung MEPS, Ausbissen und Böden bei Mamainse Mountain korrelieren.

Sterling ist sich der Verzögerungen bei den Analyseergebnissen bewusst und arbeitet eng mit dem Labor zusammen, um den Rückstau bei noch ausstehenden Bohrkernanalysen abzubauen und die Bearbeitungszeiten künftig zu verkürzen. Das Unternehmen wird selbstverständlich über Neuigkeiten berichten, sobald entsprechende Ergebnisse vorliegen.

Eine aktualisierte Anlegerpräsentation steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit: https://sterlingmetals.ca/investors/presentations/.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Niemi, P.Geo., Senior Vice President, Exploration and Evaluation bei Sterling Metals, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Soo Copper

Das Projekt Soo Copper ist nur 20 Minuten vom Trans-Canada Highway, eine Stunde nördlich von Sault Ste. Marie und 20 km von der Eisenbahn und einem Tiefwasserzugang entfernt. Mit oberflächennahem Kupfer - einem der bedeutsamsten aller kritischen Metalle - neben Gold und angesichts der Tatsache, dass das Projekt nun sowohl Größe als auch Gehalt aufweist, erkennt Sterling das Potenzial des Projekts Soo Copper, ein Asset von nationaler Bedeutung zu werden, zumal Kanada seine Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung strategischer Kupferressourcen beschleunigt. Die jüngste Einstufung von Kupfer als eines der fünf wichtigsten strategischen Assets Kanadas durch Premierminister Carney unterstreicht die Bedeutung dieser Entdeckung und deren Potenzial, sich zu einem Schlüsselprojekt von nationalem Interesse zu entwickeln.

Über Sterling Metals

Sterling Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf großflächige und hochgradige Explorationsmöglichkeiten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen treibt das 25.000 Hektar große Projekt Soo Copper in Ontario voran, das über ehemalige Produktionsbetriebe und mehrere Brekzien- und Porphyrziele verfügt, die strategisch in der Nähe einer robusten Infrastruktur liegen, sowie das 29.000 Hektar große Projekt Adeline in Labrador, das einen gesamten in Sedimenten beherbergten Kupfergürtel mit signifikanten Silbergehalten umfasst. Beide Projekte weisen das Potenzial für bedeutende neue Kupferentdeckungen auf und unterstreichen das Engagement von Sterling für bahnbrechende Explorationsaktivitäten im mineralienreichen Kanada.

Sterling Metals ist sich bewusst, dass seine Explorationsaktivitäten im Rahmen des Projekts Soo Copper auf dem traditionellen Land der First Nations Batchewana, Garden River und Michipicoten und am Nordufer des Lake Superior durchgeführt werden. Wir erkennen und respektieren die langjährigen und vielfältigen Beziehungen der indigenen Völker zu diesem Land und verpflichten uns zu einem respektvollen, transparenten und integrativen Umgang.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sterling Metals Corp.

Mathew Wilson, CEO und Direktor

Tel: (416) 643-3887

E-Mail: info@sterlingmetals.ca

Website: www.sterlingmetals.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "können", "werden", "würden", "potenziell", "vorgeschlagen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83075Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83075&tr=1



