PTA-DD: PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

PORR AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/19.02.2026/16:08 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Josef Dieter Deix 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name PORR AG b) LEI 529900ARBU9SBJFNX419 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung AT0000609607 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 37,10 1.850 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 37,10 1.850 e) Datum des Geschäfts 17.02.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET) MIC XWBO (Wien)
