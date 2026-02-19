DJ Stimmung der Verbraucher im Euroraum leicht aufgehellt
DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Februar verbessert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index stieg um 0,2 auf minus 12,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 11,7 prognostiziert. Für die EU-27 blieb der Wert bei minus 11,7. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Februar wird in der kommenden Woche veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 19, 2026 10:17 ET (15:17 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News