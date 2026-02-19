© Foto: DALL*EBitcoin ist seit Mitte Januar um fast ein Drittel gefallen - und die Erwartungen kippen. Viele Trader halten einen Sprung über 100.000 US-Dollar in diesem Jahr für unwahrscheinlich.Der Kursrutsch von Bitcoin hat die Debatte neu entfacht, wann die Kryptowährung die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobern kann. Nach einem Jahreshoch von 97.939 US-Dollar am 14. Januar fiel Bitcoin um 31,5 Prozent und notiert inzwischen deutlich unter 70.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf mehr als 23 Prozent. Über der sechsstelligen Marke handelte Bitcoin zuletzt am 13. November - die Stimmung hat sich seither spürbar gedreht. Ein Blick auf Prognosemärkte …Den vollständigen Artikel lesen
