EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/finanzberichtag
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/annualreport
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.rhoen-klinikum-ag.com/interimreports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft
|Salzburger Leite 1
|97616 Bad Neustadt a. d. Saale
|Deutschland
|Internet:
|www.rhoen-klinikum-ag.com
