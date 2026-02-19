Unter den Anbietern von Tagesgeldkonten gibt es einen neuen Spitzenreiter. Erfahren Sie hier, welche Bank seit Mittwoch die höchsten Zinsen im Tagesgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE bietet - und wie lange diese garantiert werden. Anders als ihr Name klingt, ist die Bank of Scotland (BoS) eine in Deutschland niedergelassene Bank und unterliegt damit auch der deutschen Einlagensicherung. Das heißt: Spareinlagen bis 100.000 Euro pro Kunde sind durch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
