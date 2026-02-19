Die Diginex-Aktie dümpelte zuletzt vor sich hin. Das auf digitale ESG-Lösungen spezialisierte RegTech-Unternehmen könnte nun dank einer Vertriebsvereinbarung mit Resulticks 40 Millionen US$ Umsatz über vier Jahre erzielen - das 20-fache des bisherigen Jahresumsatzes. Resulticks bringt Reichweite und Kundenzugang Die Firma aus Singapur gilt als Schwergewicht bei KI-gestützten Kundenbindungslösungen und Datenmanagement. Resulticks Kundenstamm erstreckt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de