Silber zeigt sich weiterhin wenig entschlossen, signifikante Stärke zu entwickeln. Vielmehr hat sich mit dem heutigen Tageshoch ein kurzfristiger Abwärtstrend bestätigt, welcher weitere Tiefs begünstigen könnte. Vor saisonal schwacher Phase Eine Abwärtstrendlinie allein macht noch längst keine bärische Situation. Allerdings begünstigt die vorausliegende Saisonalität ebenfalls schwächere Preise bis in das Frühjahr hinein. Zudem bleibt Silber unterhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
