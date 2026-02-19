Die ebay-Aktie hat seit Ende Januar im Zuge aufkommender KI-Angst mit Abschlägen von fast -16% ebenfalls deutlich korrigiert. Nun hat der weltweit bekannte Online-Marktplatz-Betreiber frische Zahlen vorgelegt. Geben sie der Aktie wieder eine andere Richtung? Zahlen und Ausblick über den Erwartungen Diese Frage kann eindeutig mit Ja beantwortet werden. Nachdem es im nachbörslichen Handel bereits um bis zu +8% hinaufgegangen war, ziehen die Kurse am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de