Der von Vonage verifizierte Postman Workspace erweitert die Reichweite um mehr als 40 Millionen Entwickler; MCP-Server und das Startup Program gehören zu den Ressourcen, die entwickelt wurden, um die Zeit bis zur Wertschöpfung für Entwickler und Unternehmen weiter zu verkürzen

Das zu Ericsson (NASDAQ: ERIC) gehörende Unternehmen Vonage hat heute eine Reihe neuer Initiativen angekündigt, mit denen es seine globale Entwickler-Community weiter ausbauen und stärken will. Durch die Erweiterung seiner Entwickler-Community und seiner Tools, die Entwicklern und Unternehmen Zugang zu neuen Erkenntnissen und Funktionen im Bereich Mobilfunknetze bieten, die in bestehende Anwendungen und Workflows integriert werden können, treibt Vonage seine Strategie der Transofrmation von Mobilfunknetzen in eine programmierbare Plattform voran.

Die Vonage-APIs in die Hände von über 40 Millionen weiteren Entwicklern legen

Vonage kündigt die Einführung seines Verified Workspace im Postman API Network an, wodurch die Vonage-APIs für die über 40 Millionen Entwickler, die Postman nutzen, zur Verfügung stehen. Der neue Verified Workspace bietet den Mitgliedern der globalen Entwickler-Community von Postman zertifizierten Zugriff auf das Portfolio von Vonage an Netzwerk-APIs, Kommunikations-APIs und Entwicklertools und ermöglicht es ihnen damit, Sammlungen in ihre eigenen Arbeitsbereiche zu kopieren oder zu forken und in Echtzeit mit anderen Entwicklern und Teams zu entwickeln, zu testen und zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise können Unternehmens- und Self-Service-Entwickler APIs einfacher entdecken, schneller starten und sicher skalieren, was das Onboarding vereinfacht und die Zeit bis zur Wertschöpfung erheblich verkürzt.

"Vonage bietet eine breite Palette an Netzwerk- und Kommunikations-APIs und dank ihrer verifizierten Präsenz im Postman API Network steht Entwicklern eine vertrauenswürdige Quelle aus erster Hand zur Verfügung, auf die sie sich verlassen können", so Noah Schwartz, Head of Product, Postman API Network. "Indem Vonage offizielle APIs, reale Beispiele und MCP-Server zusammenführt, können Entwickler und ihre Coding-Agenten innerhalb weniger Minuten von der Erkundung zur Integration übergehen."

Als Postman Verified Publisher stehen Vonage und seine Netzwerk- und Kommunikations-APIs nun im gesamten Postman API Network zur Verfügung, darunter:

Netzwerk-APIs: Identity Insights, Verify, Silent Authentication und SIM Swap API

Identity Insights, Verify, Silent Authentication und SIM Swap API Kommunikations-APIs: Voice, Video und Messages (einschließlich SMS, WhatsApp und RCS)

Nutzung von KI-Agenten und nahtlosen kontextbezogenen Interaktionen für eine schnellere Entwicklung

Vonage hat zwei Model Context Protocol (MCP) Server veröffentlicht, die ab sofort in seinem gesamten Entwickler-Ökosystem verfügbar sind, einschließlich der 1,8 Millionen registrierten Entwickler des Unternehmens, und die von der globalen, aus über 40 Millionen Entwicklern bestehenden Postman-Community über das Postman API Network gefunden werden können:

Vonage Documentation MCP Server : Entwickler müssen ihren Code-Editor nicht mehr verlassen, um nach Dokumentationen, SDKs und Beispielcode zu suchen. Mit dem Vonage Documentation MCP Server können Entwickler direkt Fragen stellen und erhalten kontextbezogene Antworten und Code, den sie sofort aus Vonage Documentation integrieren können, wodurch Ablenkungen reduziert und die Entwicklung beschleunigt werden.

: Entwickler müssen ihren Code-Editor nicht mehr verlassen, um nach Dokumentationen, SDKs und Beispielcode zu suchen. Mit dem Vonage Documentation MCP Server können Entwickler direkt Fragen stellen und erhalten kontextbezogene Antworten und Code, den sie sofort aus Vonage Documentation integrieren können, wodurch Ablenkungen reduziert und die Entwicklung beschleunigt werden. Vonage MCP Tooling Server: Anstatt lediglich Informationen abzurufen, können Entwickler KI-Agenten einsetzen, um reale Aktionen auszuführen beispielsweise Nachrichten versenden, Daten verwalten, Kontostände überprüfen und vieles mehr und das innerhalb der Tools, die ihre Unternehmenskunden bereits verwenden. Auf diese Weise wird eine KI-gesteuerte Automatisierung ermöglicht und Entwickler können den Tooling Server in ihren Workflow integrieren und SMS-, Sprach- und WhatsApp-Operationen direkt aus Claude, Cursor, VS Code Copilot, Antigravity oder ähnlichen Umgebungen ausführen.

"Die Cloud-Revolution hat das Computing zu einer programmierbaren Ressource gemacht und mit der API-Wirtschaft wurde dasselbe Potenzial für Software-Services erschlossen. Jetzt wird das Telekommunikationsnetz, die größte und allgegenwärtigste Infrastruktur der Welt, zu einer programmierbaren Ressource", so Raul Castanon, Senior Research Analyst bei 451 Research, S&P Global. "Für Entwickler ist diese Transformation ein Game-Changer. Sie eröffnet beispiellose Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen durch direkten Netzwerkzugang anzugehen. Von der Sicherung dedizierter Bandbreite für missionskritische Anwendungen bis hin zur Echtzeit-SIM-Kartenüberprüfung zur Betrugsbekämpfung: Entwickler, die die Netzwerkprogrammierung mithilfe von APIs für den Aufbau netzwerkgestützter Lösungen nutzen und beherrschen, werden die Architekten der nächsten digitalen Ära sein, die Innovationen vorantreiben und die Zukunft vernetzter Erfahrungen gestalten."1

Startups mit Vonage-Lösungen zum Erfolg verhelfen

Das Vonage Startup Program unterstützt Startups mit Schulungen, Tools und Trainings, um mit Vonage-APIs transformative Kundenerlebnisse zu schaffen und bietet mehr Unterstützung als jedes andere Programm für Startups in der CPaaS-Branche. Im Rahmen des Programms erhalten Mitgliedsunternehmen eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anbindung an die Vonage-APIs und zugelassene Startups können in den ersten zwei Jahren API-Gutschriften im Wert von bis zu 75.000 US-Dollar nutzen. Als Mitglieder können Entwickler auf die Vonage-APIs zugreifen, um mit Kunden in Kontakt zu treten, intelligentere Produkte zu entwickeln, Nutzer mühelos zu binden und eine einzigartige Marke aufzubauen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot und unsere Entwicklerprogramme weiter ausbauen können", so Alex Barnett, VP of Developer Ecosystem and Experience bei Vonage. "Durch unseren Verified Postman Workspace sowie die Einführung unserer MCP-Server und die Vorteile des Vonage Startup Program haben wir unsere Reichweite um mehr als 40 Millionen Entwickler erweitert, was unsere Investition in unsere Position als führender Partner des globalen Entwickler-Ökosystems widerspiegelt. Dank dieser Initiativen können Entwickler digitale Lösungen der nächsten Generation entwickeln und neue Unternehmenswerte erschließen."

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und gehört zum Geschäftsbereich Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

1 "In 2026, the telecom network becomes code" (Im Jahr 2026 wird das Telekommunikationsnetzwerk zum Code), 451 Research, S&P Global (27. Januar 2026).

