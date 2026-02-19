Google liefert Apple-Fans eine alternative Kamera-App für iPhones. Ab sofort könnt ihr auch über den Bildeditor Snapseed Aufnahmen machen. Welchen Vorteil das hat und warum Android-User:innen sich darauf noch gedulden müssen. Snapseed gehört seit 2012 zum Tech-Giganten Google und hat sich mittlerweile zu einer praktischen Photoshop-Alternative entwickelt. Kurioserweise legt der Android-Konzern aber aktuell mehr Wert darauf, die App unter Apple-Fans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
