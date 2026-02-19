Anzeige
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
19.02.2026 17:18 Uhr
TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 19

TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED

(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 57985 )

(LEI: 549300P9Q5O2B3RDNF78)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

Twenty Four Select Monthly Income Fund Limited

86.31

GG00BJVDZ946

18 th February 2026

Enquiries:

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited

Aileen Organ 353 (0)1 542 2873

Date: 19 th February 2026


