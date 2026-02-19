EQS-News: Fortis Renewable Energy BV / Schlagwort(e): ESG/Vertrag

Fortis Energy und EBRD unterzeichnen Mandat für 342MW (270 MWp/72MWh) Sremska Mitrovica Solar PV und Speicherprojekt in Serbien



19.02.2026 / 17:15 CET/CEST

AMSTERDAM, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Fortis Renewable Energy BV hat ein Mandatsschreiben mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) für die potenzielle Finanzierung eines 270-MWp-Solar-PV-Kraftwerks, kombiniert mit einem 72-MWh-Batteriespeichersystem (BESS), in Serbien unterzeichnet. Die Vereinbarung markiert den Beginn eines strukturierten Finanzierungsprozesses und der erforderlichen Due-Diligence-Prüfung für die Bereitstellung langfristiger Kredite. Das Projekt in Sremska Mitrovica wird voraussichtlich die größte PV-Anlage in Serbien und eine der größten auf dem westlichen Balkan werden. Abgesehen von seinem Umfang stellt das Projekt einen wichtigen Meilenstein bei der Stärkung der Energiesicherheit Serbiens, der Unterstützung der Dekarbonisierungsziele und der beschleunigten regionalen Anpassung an die europäische Klima- und Energiepolitik dar. Nach Angaben von Fortis Energy wird das Projekt das nationale Stromnetz um eine beträchtliche Kapazität an erneuerbaren Energien erweitern, die langfristige Energiesicherheit erhöhen und gleichzeitig einen Beitrag zu den regionalen Dekarbonisierungszielen leisten, da es sich um eine wichtige Infrastruktur im Rahmen der Green Transition in Europa handelt. Dieses Projekt ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für die Region, sondern auch ein Beweis für die Bankfähigkeit, da es beweist, dass groß angelegte Solarprojekte in Südosteuropa den internationalen Umwelt- und Sozialstandards entsprechen. Fortis Energy unterstrich die Bedeutung der Partnerschaft mit der EBWE und verwies auf die anhaltende Rolle der Institution bei der Unterstützung nachhaltiger Infrastrukturen in den westlichen Balkanstaaten durch die Mobilisierung von Privatkapital, die Verbesserung der Marktstabilität und die Förderung des grünen Wandels in der Region. Sremska Mitrovica liegt etwa 80 km nordwestlich von Belgrad und ist eine der historisch bedeutendsten Städte Serbiens. Sie wurde auf der alten römischen Kaiserstadt Sirmium errichtet, die einst zu den wichtigsten Zentren des späten Römischen Reiches gehörte. Heute schlägt dieses strategische Tor zwischen Belgrad und Mitteleuropa ein neues Kapitel seiner Bedeutung auf, indem es sein reiches Erbe mit der Zukunft der sauberen Energie in Einklang bringt. Eines der größten Solarkraftwerke Serbiens und des westlichen Balkans wird nun in der Region entwickelt, was die nationale Energiesicherheit stärkt und Sremska Mitrovica als modernes Zentrum für nachhaltiges Wachstum positioniert. Es wird erwartet, dass das Projekt jährlich über 365 GWh sauberen Strom erzeugt, was der Versorgung von mehr als 105.000 Haushalten pro Jahr entspricht, und gleichzeitig rund 182.000 Tonnen CO2-Emissionen vermeidet - eine Klimawirkung, die mit der Pflanzung von fast 9 Millionen Bäumen pro Jahr vergleichbar ist. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2026 geplant, die Inbetriebnahme für das erste Quartal 2028. Das aus der Türkei stammende Unternehmen Fortis Energy mit Hauptsitz in den Niederlanden unterhält regionale Büros in Istanbul (MEA) und Belgrad (CEE). Das Unternehmen verfolgt das langfristige Ziel, ein globaler Green Baseload IPP zu werden, der Solar- und Windenergie, Energiespeicherung und nachhaltige Infrastruktur in ganz Europa integriert. Fortis betreibt derzeit mehr als 200 MW an Anlagen für erneuerbare Energien und treibt neue Investitionen von über 500 MW voran, die für 2026-2027 geplant sind. Medienkontakt: Hüseyin Dönmez, huseyin.donmez@fortisenergy.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916684/Fortis_Energy_EBRD_Signing_Ceremony_1.jpg

